Донецк, 12 декабря, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе боестолкновений в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) заняли несколько многоэтажных зданий и этим улучшили свои позиции. Об этом 12 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В Курахове российские войска улучшили позиции и продвинулись вперёд, взяв несколько многоэтажных зданий», — привёл его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что сейчас ведутся бои около здания городского совета, которое пока продолжают контролировать украинские боевики.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Рогов рассказал, что киевский режим поручил готовить общественное мнение к сдаче украинскими боевиками сразу пяти городов в ДНР. Он уточнил, что это Красноармейск (украинское название — Покровск), Курахово, Часов Яр, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Димитров (украинское название — Мирноград).

Ранее в этот же день глава комиссии ОП РФ сообщил, что группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) южнее города Курахово попала в оперативное окружение. По его словам, пути отхода украинских формирований оказались под огневым контролем российских военных.

Рогов 10 декабря рассказал, что в Курахово началось неорганизованное бегство частей украинских формирований. По его словам, при этом в городе всё ещё сохраняется сопротивление подразделений ВСУ.