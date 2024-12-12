Рим, 12 декабря, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Операцию по пересадке работающего сердца впервые в мире провели специалисты отделения кардиохирургии в итальянском городе Падуе. Об этом 11 декабря сообщило издание Messaggero.

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Операцию провели две недели назад, пациентом стал 65-летний мужчина. Ведущий хирург Джино Джероза отметил, что главное отличие этой операции в том, что она проводилась полностью над работающим сердцем: оно не переставало биться с момента забора до момента имплантации.

Операция названа «коперниковой революцией» в мире микрохирургии. Специалисты пояснили, что технология позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановившимся сердцем и избежать его контролируемой остановки. В результате устраняются повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) и в момент забора органа, и в момент пересадки.

Кардиологи поясняют, что новая технология обеспечит быстрое восстановление функций сердца и улучшение его постоперационной производительности.

Отмечается, что пациент здоров и готовится к выписке. В этом же отделении кардиохирурги провели первую в Италии пересадку сердца в 1985 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июне коллектив авторов оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов получит Государственную премию РФ в области науки и технологий 2023 года. Учёные обосновали, создали и внедрили систему лечения взрослых и детей, имеющих врождённые или приобретённые заболевания жизненно важных органов в терминальной стадии. Речь идёт об оригинальных хирургических технологиях пересадки органов.