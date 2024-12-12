Москва, 12 декабря, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина больше не будет проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Артем Житенев/РИА Новости

«Согласно порядку включения организаций в перечень, руководитель учреждения должен направить соответствующее согласие в адрес Минобрнауки России. Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в министерство не поступало», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В министерстве объяснили, что определение госучреждений, имеющих право проводить данный экзамен, осуществляется правительством России на основании предложений Минобрнауки совместно с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России устанавливаются требования для мест проведения экзамена по русскому языку для мигрантов, а также единая стоимость экзаменов, в том числе для получения гражданства и разрешения на работу. Положением определяются порядок и критерии включения госучреждений в перечень госучреждений, проводящих экзамены на знание русского языка как иностранного, истории России и основ законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок ведения перечня, порядок и основания исключения госучреждений из перечня.

В перечень включаются учреждения, соответствующие следующим критериям: подведомственность федеральному органу исполнительной власти или исполнительному органу субъекта РФ, наличие в организационно-штатной структуре работников с высшим образованием по направлениям «филология» и (или) «лингвистика», «история» и «юриспруденция» и наличие необходимой материально-технической базы для подготовки и проведения экзамена.