Вашингтон, 12 декабря, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Директор Федерального бюро расследования (ФБР) США Кристофер Рэй объяснил своё решение уйти в отставку желанием избежать трений на фоне критики со стороны избранного президента Дональда Трампа, который стремится назначить главой ФБР своего ставленника. Об этом Рэй заявил 11 декабря, выступая перед коллегами в штаб-квартире ФБР.

Abbie Parr/AP/TASS Директор ФБР Кристофер Рэй

«Моя цель заключается в том, чтобы сохранять фокус на нашей миссии — незаменимой работе, которую мы каждый день выполняем от имени американцев. На мой взгляд, это лучший способ избежать ввязывания бюро в ещё более глубокие трения», — пояснил Рэй.

Глава ФБР добавил, что решение об отставке далось ему нелегко, но он отлично понимает неизбежность «некоторых изменений».

«Я люблю это место, нашу миссию, наших людей, но мой фокус всегда был на том, чтобы делать то, что правильно для ФБР», — отметил Рэй.

Глава ФБР пообещал уйти в отставку после окончания полномочий действующей администрации Белого дома. Таким образом, Кристофер Рэй находился на своём посту лишь семь лет из отведённых десяти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил избранный президент США Трамп, ФБР за время работы досрочно ушедшего в отставку главы ведомства Кристофера Рэя использовало огромные полномочия, чтобы угрожать невинным американцам и уничтожать их.

Трамп назвал день ухода Рэя с поста главы ФБР «великим днём для Америки» и подчеркнул, что он восстановит верховенство закона в США.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй досрочно объявил о завершении работы на посту, не дожидаясь формальной передачи власти.

Предполагается, что Рэй принял решение освободить занимаемую должность после заявления Трампа о намерении назначить на пост главы ФБР своего ставленника Кэша Пателя. Патель известен заявлениями о возможном «возмездии» политическим противникам Трампа и призывами провести «комплексную чистку» в министерстве юстиции и ФБР.