Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали шестью баллистическими ракетами ATACMS военный аэродром Таганрога в Ростовской области 11 декабря. О том, что в результате падения обломков сбитых снарядов есть пострадавшие среди личного состава, незначительные повреждения двух зданий и автомобильной техники, известило Минобороны. Там уточнили, что два снаряда сбиты боевым расчётом ЗРПК «Панцирь», ещё четыре — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В оборонном ведомстве заверили, что удар дальнобойным оружием производства США не останется без ответа. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1022-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

В конце ноября 2024 года пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявлял, что Украина теперь может использовать ATACMS в Курской области «для защиты страны». Уже 9 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с утверждением, что закончить украинский конфликт возможно лишь принуждением России к миру «только силой», а киевский режим якобы будет сильнее любой дипломатии в случае, если получит в том числе дальнобойные системы ATACMS.

В тот же день президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России отмечал, что Россию никому не удастся сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.

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