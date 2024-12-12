Москва, 12 декабря, 2024, 05:39 — ИА Регнум. В Музее Победы в Москве 11 декабря прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», который организовал фонд «Защитники Отечества». Об этом ИА Регнум сообщили представители общественной организации.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

Отмечается, что конкурс проходит второй год и направлен на сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции, воспитание у подрастающего поколения уважения к участникам спецоперации и чувства гордости за Родину. В торжественной церемонии награждения приняли участие почётные гости, среди которых Герой России, член Наблюдательного совета фонда Алексей Романов, ветеран СВО, Герой России Владислав Головин с позывным «Струна», а также первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров.

Как отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, конкурс «Памяти героев верны!» очень важен для увековечения подвигов защитников России.

«В этом году пришло 4,5 тысячи работ из 89 регионов России. Удивляет масштаб конкурса и то, что у нас огромное количество талантливых людей. Это действительно удивительная история, которая показывает и сплочённость нашего народа, и вовлечённость, и то, что у любви к Родине нет никаких ограничений — ни возрастных, ни национальных. Творчество участников наполнено очень сильными эмоциями», — добавила Цивилёва.

Самому юному конкурсанту семь лет, самому возрастному — 97.

По словам Алексея Романова, рассказы, повести, зарисовки, стихотворения, которые посвящены родным и близким конкурсантов, говорят о главном.

«О том, что каждая семья сохраняет память о своих родных и близких. А мы все вместе увековечим эту память. Самое главное слово, которое каждый из вас должен слышать, — это «спасибо». Спасибо за то, что вы делаете, спасибо за ваших родных и близких. Спасибо за то, что они нам дали возможность жить, работать и отстаивать интересы нашей страны. Спасибо вам огромное», — добавил Герой России.

Первое место в номинации «Я в сердце бережно храню», в категории 14–17 лет, занял Александр Антипенко из Херсонской области, который мечтает стать военным.

«Наши герои во все времена защищали свой народ, своих близких, духовно-нравственные ценности страны. В мире больше нет государства, имеющего такую победоносную историю. Я очень благодарен организаторам, фонду «Защитники Отечества» за этот конкурс. Это очень важно. Музей Победы, Москва произвели неизгладимое впечатление. Горжусь тем, что я гражданин России», — сказал Антипенко.

Как передавало ИА Регнум, Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обучит полмиллиона добровольцев в 2025 году.

В России 9 декабря прошёл День Героев Отечества, в рамках которого волонтёры Победы провели различные акции, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Акция в рамках Дня Героев Отечества прошла и в новых регионах. Так, в Луганской Народной Республике (ЛНР), в сквере Молодой Гвардии, добровольцы рассказывали жителям города о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.