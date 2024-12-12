Париж, 12 декабря, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Тонны навоза, сена и покрышек вывалили фермеры возле здания префектуры во французском Дижоне в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (экономическое объединение ряда стран Южной Америки), а также из-за отложенных в очередной раз мер поддержки. Об этом 11 декабря сообщает радиостанция France Bleu.

Иван Шилов ИА Регнум Бунт фермеров во Франции

Акция протеста с участием нескольких сотен фермеров состоялась в крупнейшем городе региона Бургундия — Франш-Конте. Фермеры прибыли в центр города на 70 тракторах по призыву профсоюзов FDSEA и JA, разбросали сено на улицах, а около здания префектуры департамента Кот-д’Ор соорудили огромную кучу из покрышек и навоза. Кроме того, фермеры облили навозом Дом Европы, региональный совет Бургундии — Франш-Конте и офисы ряда депутатов.

По мнению фермеров, соглашение ЕС с МЕРКОСУР и связанная с ним отмена 90% таможенных пошлин между странами Южной Америки и Евросоюза означают, что продукция стран Южной Америки окажется в приоритете. Кроме того, возмущение фермеров вызвал тот факт, что вотум недоверия и отставка правительства отдалили обещанные сектору меры поддержки на несколько месяцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заключённое главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новое торговое соглашение с Южной Америкой может привести к расколу Евросоюза. Опасения вызваны угрозой для внутреннего рынка мяса птицы и говядины, подорвать который могут более дешёвые поставки из Южной Америки.

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства. По его мнению, такой шаг необходимо сделать из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Филиппо напомнил, что это решение в Брюсселе объявили непосредственно в разгар протестов фермеров в Европе.