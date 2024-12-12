Москва, 12 декабря, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская попросила Верховный суд РФ вернуть иск к ИФНС РФ по Москве о снижении налогов, пени и штрафа на новое рассмотрение в столичный арбитражный суд. Это следует из соответствующих документов суда.

Скриншот видео на YouTube Елена Блиновская

«По налоговому спору Блиновской Елены Олеговны в Верховный суд Российской Федерации подана кассационная жалоба», — приводит ТАСС часть текста документа.

Отмечается, что Блиновская попросила Верховный суд верно рассчитать недоимку по НДС и НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. «Королеву марафонов» обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

По версии следствия, блогер Блиновская и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону спецоперации.

Блиновскую также обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела имущества — более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой. СМИ писали, что инфоцыганка владеет элитной недвижимостью в нескольких районах Дубая, в том числе в новейших Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.