Париж, 12 декабря, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с рабочим визитом в Польшу для обсуждения с премьер-министром страны Дональдом Туском конфликта на Украине. Об этом 11 декабря сообщила канцелярия Елисейского дворца.

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«Глава государства проведёт переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском по вопросу европейской поддержки Украины в новом трансатлантическом контексте, а также в связи с председательством Польши в Совете ЕС в первом полугодии 2025 года», — сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что французский лидер собирается поделиться с Туском результатами его встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Париже.

Как передавало ИА Регнум, ранее польская газета Rzeczpospolita писала, что Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить её готовность отправить миротворцев на Украину.

8 декабря Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. Он добавил, что сейчас создаёт концепцию для урегулирования украинского кризиса.

Избранный глава Белого дома 7 декабря призвал перейти к действиям в вопросе разрешения украинского конфликта. Позднее, 8 декабря, Зеленский отверг призыв Трампа, заявив, что военные действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей».