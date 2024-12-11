Иерусалим, 12 декабря, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Ребёнок 12 лет и трое взрослых получили ранения в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом. Об этом 12 декабря сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA — «Маген Давид Адом»), пишет The Times of Israel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что террорист открыл огонь по пассажирскому автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. На месте теракта работают медики и парамедики, пострадавших направляют в больницу «Хадасса Эйн-Керем».

Пострадали 12-летний мальчик (его состояние тяжёлое), женщина 40 лет (она получила лёгкие ранения) и ещё два человека (в состоянии средней тяжести). Все пострадавшие эвакуированы с места происшествия.

«Израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что силовики установили личность террориста, который устроил стрельбу по мирным гражданам на автовокзале в городе Беэр-Шеве в Израиле. Исполнителем теракта оказался 29-летний араб из Негева Ахмад Саид Акаби, имеющий израильское гражданство. Мужчина — родственник террориста, совершившего аналогичное нападение на вокзале в Беэр-Шеве в октябре 2015 года.

6 октября мужчина напал на людей в израильском городе Беэр-Шеве в нескольких местах — рядом со зданием центрального автовокзала и в одном из кафе. Он стрелял по прохожим и нанёс им ножевые ранения. В результате пострадали девять человек. Кроме того, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина.