Москва, 12 декабря, 2024, 02:01 — ИА Регнум. В Кремль доставили главную новогоднюю ёлку России. Дерево будет установлено на Соборной площади.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Главная ель была доставлена из Можайского округа Московской области. Привёз её в Кремль через Спасские ворота лично Дед Мороз.

«Доехали. Были трудности — скользко, узко, ремонты идут, машины со всех сторон едут, фотографируют, — но доставили ответственный груз в целости и сохранности. Елочка очень красивая — пушистая, высокая как никогда», — рассказал Дед Мороз журналистам.

Как передавало ИА Регнум, перед торжественным спилом дерева участникам церемонии показали театрализованное представление «Снеговики в гостях у Деда Мороза».

Дерево выбрали по установленным параметрам. Его возраст составляет 90 лет, высота — 25 м, диаметр ствола — 60 см, а размах ветвей — 8 м. Можайский городской округ уже в третий раз стал родиной главной новогодней ёлки страны. Дерево доставят в Кремль 12 декабря.

Старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Лёвочкину, который нашёл главную новогоднюю ёлку, вручили новый автомобиль.

5 декабря президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства прочитал открытки с пожеланиями, которые оставили дети в виде шаров на украшенном дереве.