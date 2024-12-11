Весь мир, 12 декабря, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили сограждан с Днём Конституции. Видеопоздравление опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Telegram-канал «Роскосмоса»

Как отметил Овчинин, Конституция содержит в себе законодательную основу России. Уважительное отношение к ней, а также неукоснительное соблюдение её норм является святой обязанностью россиян.

«Конституция нашей страны — это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа — права и свободы наших граждан, вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом объединяющим нас в единый народ», — подчеркнул Вагнер.

В свою очередь Горбунов добавил, что соблюдение принципов и норм Конституции является залогом успешного развития России, а уважение и бережное отношение к основному закону страны позволит укреплять и развивать РФ.

День Конституции Российской Федерации отмечается каждый год 12 декабря. Действующий основной закон страны был принят в этот день в 1993 году на всенародном голосовании.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября российские космонавты на МКС поздравили сограждан с Днём народного единства. Космонавты подчеркнули, что в силах всего российского народа сделать всё для процветания и успеха страны.

22 августа космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Государственного флага. Тогда космонавт Николай Чуб подчеркнул, что флаг страны олицетворяет единение народов и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Для космонавтов на МКС российский флаг является напоминанием о родной земле, где их ждут родные и близкие.