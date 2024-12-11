Дубай, ОАЭ, 12 декабря, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Представители пяти ядерных держав — США, России, Великобритании, Франции и Китая — провели закрытую встречу в Дубае. Об этом 11 декабря сообщается на сайте МИД Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Встреча состоялась 4 декабря в рамках годового председательства КНР в формате ядерной «пятёрки», в ней приняли участие официальные лица «экспертного уровня». Ключевой темой встречи стали ядерные доктрины. Разрыв во времени между самой встречей и сообщением о ней связан с согласованием общего коммюнике государствами-участниками.

«Было решено, что такая дискуссия своевременна в целях большего понимания ядерных доктрин друг друга и предотвращения недоразумений и просчётов», — отмечается в сообщении МИД КНР.

В Пекине дискуссию назвали «откровенной».

«Пятёрка» создана по инициативе Британии в 2009 году для поддержки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). На сегодняшний день это единственная площадка, на которой пять официальных ядерных держав в закрытом режиме обсуждают вопросы международной безопасности стратегического порядка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.