Москва, 12 декабря, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Минцифры совместно с Минпросвещения планирует внедрить единый учебник по информатике. Об этом 11 декабря на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

duma.gov.ru Максут Шадаев

По словам Шадаева, министерства собираются внедрить единый учебник по информатике и разрешить в случае нехватки учителей информатики получение знаний на онлайн-платформах.

«Мы планируем вместе с Минпросвещения легализовать такую практику — там, где как раз не хватает учителей, дополнительные знания можно будет получать на онлайн-платформе. И эту же практику мы планируем перенести в вузы», — отметил Шадаев.

В качестве примера Шадаев привёл учебник по информатике, разработанный компанией «Яндекс».

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. По словам российского лидера, при всём уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.

С 2024/25 учебного года в школах начнут массово использовать новый учебник по истории с разделом о спецоперации России на Украине. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что все российские школы получили обновлённый учебник.