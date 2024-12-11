Вена, 12 декабря, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Австрийская энергетическая компания OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспорт». Об этом говорится в заявлении компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Компания OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа в связи с «многочисленными существенными нарушениями» договорных обязательств со стороны «Газпром экспорт». Расторжение контракта вступает в силу немедленно», — отметили в компании.

По утверждению OMV, в Австрии хранилища газа заполнены на 85%, подчеркнув, что компания способна выполнить все контракты с клиентами за счёт альтернативных источников.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская компания OMV не закрыла долг в размере €230 млн. По данным Reuters, таким образом австрийская сторона попыталась получить «компенсацию» в рамках исполнения решения арбитражного суда в связи с якобы нерегулярными поставками газа «Газпромом» её немецкому подразделению. В ответ российская компания 16 ноября прекратила поставки.

28 мая генеральный директор OMV Альфред Штерн заявил, что компания считает невозможным отказ от контракта с «Газпромом», поскольку на российский газ пока не введены санкции. По его словам, OMV не рассматривает возможность выхода из контрактов, которые рассчитаны до 2040 года.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.