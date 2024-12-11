Москва, 12 декабря, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Работу сервиса выдачи разрешений и лицензий через портал "Госуслуги" предложил обсудить на совещании с правительством РФ в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Gov.cap.ru Единый портал госуслуг

"Предлагаю начать с текущих вопросов, сейчас только, наверняка обратили внимание, говорили о развитии искусственного интеллекта в рамках мероприятия, которое проводит Сбер. В этой связи – вопросы о едином сервисе выдачи лицензий и разрешений через портал "Госуслуги". Потому что такие вопросы мелькали там", – отметил президент России.

Как уточнил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, через "Госуслуги" граждане могут получить более 400 видов наиболее массовых разрешений для бизнеса и 51 вид лицензий. При этом общее количество обращений через "Госуслуги" за получением разрешений и лицензий достигло миллиона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент РФ Путин, в России число пользователей госуслугами в электронном виде составило 130 млн человек и приблизилось к общей численности населения.

Путин указал, что Россия стала одним из мировых лидеров по оказанию госуслуг с помощью новых технологий. Использование информационных технологий в государственном управлении в России набирает обороты. Российский лидер отметил необходимость двигаться вперёд в этом направлении.