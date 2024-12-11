Москва, 12 декабря, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Предоставление минфином США кредита Украине в 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления замороженными активами РФ является банальным грабежом. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути — украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабёж», — говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что предоставление кредита нанесло серьёзный ущерб подконтрольной США мировой финансовой системе, опирающейся на доллар как глобальную резервную валюту и инструмент международных расчётов.

Кроме того, отметили в министерстве, уходящая администрация президента США Джо Байдена, вводя все больше антироссийских санкций, игнорирует ухудшающееся положение американской экономики.

В МИД отметили, что использование российских активов для гарантий кредита Украине не останется без ответа.

«Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в её юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах. Воровство российских активов ударит по самим США и их сателлитам, дестабилизировав и без того уходящий в Лету «миропорядок, основанный на правилах», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря США выделили Украине заём на $20 млрд в рамках общего кредита G7 на сумму $50 млрд. Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что эти средства будут погашаться доходами от замороженных российских активов и обеспечат Украине «критически важную поддержку».

Американский предприниматель Илон Маск 11 декабря назвал безумием выделение США $20 млрд киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.