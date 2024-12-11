Вашингтон, 11 декабря, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследования (ФБР) США за время работы ушедшего досрочно в отставку главы ведомства Кристофера Рэя использовало огромные полномочия для угроз и уничтожения невинных американцев. Такое заявление сделал 11 декабря избранный президент США Дональд Трамп в связи с отставкой главы ФБР.

Global Look Press/Graeme Jennings/XinHua

«Они использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, некоторые из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали», — отмечается в заявлении политика-республиканца.

Трамп назвал день ухода с занимаемого поста главы ФБР Рэя «великим днем для Америки», и подчеркнул, что он восстановит верховенство закона в США. При этом избранный президент указал, что мотивы Рэя, побудившие его досрочно покинуть пост, ему неизвестны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй досрочно объявил о завершении работы на посту, не дожидаясь формальной передачи власти.

Предполагается, что Рэй принял решение освободить занимаемую должность после заявления Трамп о намерении назначить на пост главы ФБР своего ставленника Кэша Патела. Патель известен заявлениями о возможном «возмездии» политическим противникам Трампа и призывами провести «комплексную чистку» в министерстве юстиции и ФБР.