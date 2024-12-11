Вашингтон, 11 декабря, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй досрочно объявил о завершении работы на посту, не дожидаясь формальной передачи власти. Об этом 11 декабря сообщил телеканал Fox News.

Global Look Press/Ron Sachs — CNP/Consolidated News Photos

Как отметили журналисты, учитывая планы избранного президента США Дональда Трампа, объявившего о намерении назначить на должность главы ФБР своего ставленника Кэша Патела, реакция со стороны Рэя «не стала сюрпризом».

«Господин Рэй объявил о том, что он завершает своее десятилетнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет этот срок»,— отмечается в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Трамп заявил о номинации своего советника и экс-чиновника его первой администрации Кэша Пателя на пост главы ФБР. Патель известен заявлениями о возможном «возмездии» политическим противникам Трампа и призывами провести «комплексную чистку» в министерстве юстиции и ФБР. Его назначение воспринимается сторонниками Трампа как сигнал о том, что команда избранного президента США настроена провести масштабную реформу органов юстиции и правопорядка.