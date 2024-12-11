Москва, 11 декабря, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обучит полмиллиона добровольцев в 2025 году. Об этом ИА Регнум сообщили представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Волонтёры Победы

Отмечается, что 21 октября в рамках Международного форума волонтёров Победы был дан старт регистрации в Международный волонтёрский корпус. Ранее Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» было объявлено оператором формирования волонтёрского корпуса для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Росмолодёжь. Добро, Россотрудничества, региональных исполнительных органов власти, реализующих молодёжную политику, а также Фонда президентских грантов по всей стране и за рубежом открываются центры подготовки, которые станут единой площадкой для обучения добровольцев, подготовки к памятным и праздничным мероприятиям 2025 года, проведения событий в формате Дней единых действий.

В начале ноября была дана эстафета открытию центров подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионах России и за рубежом. Торжественные церемонии открытия продолжают проходить в регионах России и за границей.

Так, председатель «Движения первых», Герой России Артур Орлов посетил центр Международного волонтёрского корпуса юбилея Великой Победы, который откроется в Республике Башкортостан. Экскурсию для почётного гостя провели участник специальной военной операции, член центрального штаба волонтёров Победы Александр Юдин и тренер Международного волонтёрского корпуса Лилия Булякова. Добровольцы рассказали Орлову о работе волонтёрского корпуса — как под чутким руководством опытных наставников неравнодушная молодёжь будет получать новые знания об организации масштабных мероприятий, о том, как заботиться о наших дорогих героях, и о многом другом.

Вместе с этим центр подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Луганской Народной Республике. Торжественная церемония открытия прошла в местном доме молодёжи, среди почётных гостей были представитель аппарата центрального штаба движения Павел Иванюта,региональный руководитель движения Алина Захарова и представители разных общественных организаций. В новом месте силы руководители центров смогут координировать работу волонтёрского корпуса, а добровольцы — пройти обучение по единому стандарту подготовки волонтёров.

«В корпусе будут проходить различные обучающие мероприятия, интеллектуальные игры, РИСКи, разработанные командой волонтёров Победы. Также запланированы «Диалоги на равных» с ветеранами Великой Отечественной войны, специальной военной операции. Волонтёры будут участвовать в организации как всероссийских, так и региональных акций и мероприятий. Уже сейчас актив луганского штаба — более 70 человек», — отметила Захарова.

В то же время в Удмуртии на торжественном открытии присутствовало большое количество почётных гостей, в том числе участник специальной военной операции Курбан Умаров. Волонтёры Победы оказывают активную поддержку защитникам Отечества: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, помогают семьям героев и проводят совместные мероприятия.

«Сегодня я очень рад быть здесь, на открытии корпуса 80-летия Победы! Мы, защищая свою Родину сегодня, помним о подвигах наших дедов и прадедов. Мы помним, как они сражались за мир, за свободу, за наше будущее! Именно поэтому мы здесь, на открытии корпуса. Мы хотим, чтобы память о Великой Победе жила в сердцах каждого», — отметил Умаров.

В завершении торжественной церемонии представителям регионального штаба движения Роману Санникову и Екатерине Стрелковой была торжественно вручена табличка, символизирующая фактическое место расположения корпуса.

В Ханты-Мансийском автономном округе открытие центра состоялось в рамках регионального форума волонтёров Победы. С приветственным обращением в онлайн-режиме перед участниками выступила депутат Государственной думы РФ, председатель центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко. Одним из почётных гостей мероприятия также стал директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.

«Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек, который готов влиться в волонтёрский корпус, знал, куда нужно обратиться. Очень почётно сегодня принимать у нас федеральных гостей. Это лишнее подтверждение того, что Югра достойно продолжает волонтёрские традиции»,— отметил Самохвалов.

В Калининградской области открытие центра подготовки волонтёров состоялось в правительстве региона. Губернатор области Алексей Беспрозванных торжественно передал табличку центра подготовки добровольцев руководителю регионального отделения движения Эдуарду Орлову, тем самым ознаменовав открытие центра.

Торжественная церемония открытия нового пространства обучения и адаптации добровольцев прошла в Центре молодёжных инициатив города Белгорода. На открытии присутствовала представитель аппарата центрального штаба Анастасия Толикова, которая дала волонтёрам напутственное слово, поддержала будущие инициативы и напомнила о значимости сохранения памяти о подвигах, совершённых героями на Белгородской земле.

«80-летие Победы — особо важное для нас событие с точки зрения взаимодействия не только внутри сообщества волонтёров Победы, но и с ветеранами Великой Отечественной войны, которых мы регулярно стараемся посещать. Надеюсь на дальнейшую с вами продуктивную работу и новые идеи в уже имеющемся плане мероприятий и активностей. Добро пожаловать!» — обратился к добровольцам руководитель регионального отделения движения Даниэль Бейч.

В Санкт-Петербурге также состоялось торжественное открытие центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Почётными гостями мероприятия стали капитан 1-го ранга, участник Великой Отечественной войны Михаил Мороз, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов генерал-майор Василий Волобуев, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Наталья Чечина и член центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ирина Гутина. В центре будет проходить набор и обучение добровольцев, сопровождающих мероприятия по сохранению исторической памяти во всех регионах России и зарубежных странах. В Санкт-Петербурге также планируется открытие региональных штабов в разных районах города.

«У нашего регионального отделения большие планы на подготовку добровольцев в преддверии юбилея Великой Победы — уже сейчас мы запускаем полномасштабную деятельность координаторов в районах Санкт-Петербурга, обучаем будущих тренеров, которые будут отвечать за адаптацию непосредственно волонтёров корпуса и многое другое», — отметил исполнительный директор регионального отделения движения Алексей Моисеев.

Центр подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы начал свою работу и в Волгоградской области. В церемонии приняли участие волонтёры Победы региона, представители областного Совета ветеранов, бойцы специальной военной операции. Почётным гостем стал участник Великой Отечественной войны Александр Медков. Новое место силы объединит добровольцев региона для подготовки к ключевым мероприятиям юбилея Великой Победы в 2025 году.

«Сегодня мы открыли наш центр на священной Сталинградской земле! Уверена, что он станет местом притяжения всех неравнодушных к истории своей страны и желающих внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Победе! Наши волонтёры получат уникальные знания и умения от опытных тренеров и смогут применить их при организации и проведении ключевых памятных мероприятий», — обратилась к добровольцам руководитель регионального отделения Анастасия Светашова.

Кроме этого, в Мордовии центр обучения и адаптации добровольцев открылся на базе местного Молодёжного центра. На торжественной церемонии открытия председатель государственного комитета по делам молодёжи Республики Мордовия Анастасия Гришнева вручила именную табличку центра руководителю движения в регионе Елене Вавилиной. Также участие в открытии принял ветеран специальной военной операции Миразым Исмаилов. Почётные гости написали напутственные слова в книге Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы.

Эстафету открытия центров приняла и Республика Тыва. В городе Кызыле в торжественной обстановке открылось новое место силы — центр Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. В тувинской столице центр открылся на базе Дворца молодёжи. На торжественной церемонии присутствовали министр по делам молодёжи Тувы Субудай Оюн, ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Иванович Марков, руководитель регионального отделения движения Азияна Увангур и добровольцы.

«Сегодня проекты и мероприятия, ценности и добрые дела движения объединяют более 850 тысяч неравнодушных людей по всей стране и за её пределами. Наши добровольцы считают себя частью большой семьи — семьи волонтёров Победы. Иностранные представительства движения создают мост к культуре, традициям и истории России для всех желающих по всему миру. Наши добровольцы в 60 странах напоминают всем своим согражданам о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн, сохраняют правду и борются с фейками. В мероприятиях движения за границей уже приняли участие свыше 40 тысяч человек», — отметил Субудай Оюн.

На мероприятии Кириллу Ивановичу Маркову вручили благодарственное письмо от министерства молодёжи республики. Герой в этом году отметил 95-летний юбилей, и, несмотря на преклонный возраст, он в прекрасной форме.

В Республике Калмыкия место притяжения неравнодушной молодёжи открылось в городе Элисте, особым гостем торжественной церемонии открытия стал ветеран Великой Отечественной войны Пётр Леонтьев.

«Главное, что я хочу пожелать вам, — это быть здоровыми и ценить то, что у вас есть. Хорошо учитесь и помните о своей истории», — отметил Леонтьев.

Эстафета открытия центров продолжается и за рубежом. Так, в Индии торжественная церемония открытия прошла в школе имени А. М. Кадакина при посольстве России в городе Нью-Дели.

«Спешите делать добро, радовать окружающих людей, творить во благо Отечества. Включайтесь в работу по сохранению исторической памяти. Особенно сейчас, когда впереди нас ждёт прекрасная дата — юбилей Великой Победы», — отметил директор школы Сергей Леппик.

В это же время в Узбекистане волонтёры Победы вместе с почётными гостями и участниками других волонтёрских объединений открыли центр на базе Русского дома в Ташкенте. Среди почётных гостей был советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Андрей Ланчиков.

«Это не просто центр, но и важный символ объединения наших усилий ради сохранения памяти о Великой Победе. Наша задача — не дать угаснуть этой памяти и передать её молодым поколениям», — отметил Ланчиков.

Аргентина продолжила череду торжественных открытий международных волонтёрских центров. Старт был дан в рамках Х Молодёжного форума молодых соотечественников. Почётными гостями стали первый секретарь посольства России в Аргентине Тигран Джагарян и врио директора Русского дома Валерия Птицына.

Центры также открылись в Самарской и Ростовской областях, Республике Мордовия, Камчатском крае, Смоленской области и многих других уголках мира.

Как передавало ИА Регнум, в России 9 декабря прошёл День Героев Отечества, в рамках которого волонтёры Победы провели различные акции, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Акция в рамках Дня Героев Отечества прошла и в новых регионах. Так, в Луганской Народной Республике (ЛНР), в сквере Молодой Гвардии, добровольцы рассказывали жителям города о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.