Севастополь, 11 декабря, 2024, 22:16 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ и Черноморского флота сбили пять украинских БПЛА над Севастополем. Ещё два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил вечером 11 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши военные отразили атаку ВСУ. В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили пять БПЛА, и два БПЛА были подавлены средствами РЭБ», — написал Развожаев в Telegram-канале.

По его данным, никакие объекты в городе в результате атаки не пострадали. Развожаев отметил, что в данный момент продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Губернатор призвал севастопольцев доверять только официальной информации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 декабря Развожаев также доложил, что российские военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, две воздушные цели сбиты в районе Балаклавы и Инкермана.

11 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).