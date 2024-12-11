Москва, 11 декабря, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Планы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург выглядят очень оптимистично, однако необходимо не допускать необоснованного задирания цен по его реализации. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Всё выглядит очень оптимистично», — отметил Путин.

По словам главы государства, удорожание проекта является неизбежным на фоне роста кредитных ставок, однако необходимо избежать задирания цен на реализацию проекта без оснований на это.

«Но с другой стороны, я обратил внимание производителей, ну и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства: нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания, только под предлогом ключевой ставки и инфляции», — добавил Путин.

Вместе с этим Путин отметил, что необходимые решения о предоставлении банковских средств на проект до сих пор не приняты, и призвал работать по реализации ВСМ в обозначенные сроки.

Как передавало ИА Регнум, запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года.

В феврале Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране.

Глава государства добавил, что реализация данного проекта позволит достигнуть нового уровня технологий и транспортных услуг, а также обеспечит население современными рабочими местами.

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить вдвое время в поездке и перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров. Мэр столицы напомнил, что Московская и Петербургская агломерации составляют где-то около 40 млн человек, это около 30% населения страны.