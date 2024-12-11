Москва, 11 декабря, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал совещание по видеосвязи с членами правительства по развитию угольной отрасли. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

«В начале встречи рассматривается ряд текущих вопросов. Первый — единый сервис выдачи лицензий и разрешений через портал госуслуг», — говорится в сообщении.

С докладами по основной теме выступят глава Минэнерго Сергей Цивилёв, руководитель Минтранса Роман Старовойт и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Путин на встрече с Цивилёвым заявил, что энергетика является одной из главных стратегических сфер развития России. Президент выразил надежду на то, что министр, который до этого в течение шести лет был губернатором Кемеровской области, освоился в должности. Глава государства назвал Кузбасс одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов.

26 сентября Путин отметил, что Россия остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка. На долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта РФ.