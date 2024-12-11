Севастополь, 11 декабря, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Российские военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, две воздушные цели сбиты в районе Балаклавы и Инкермана. Об этом 11 декабря сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря. Также сбиты ещё две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Как ранее передавало ИА Регнум, Развожаев сообщил, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря в Севастополе.

11 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ночь на 11 декабря российские средства ПВО перехватили и сбили 14 украинских беспилотников в небе над Брянской областью.