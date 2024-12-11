Сочи, Краснодарский край, 11 декабря, 2024, 21:28 — ИА Регнум. На работу аэропорта Сочи в Краснодарском крае введены временные ограничения. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Росавиации.

Алексей Смышляев/ТАСС

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что меры приняли для обеспечения безопасности воздушных судов. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры.

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