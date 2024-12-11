Москва, 11 декабря, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном увольнении председателя Центробанка. Документ 11 декабря разместили в думской электронной базе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Проект предполагает, что такое обращение может направлять группа депутатов численностью не менее одной пятой состава Думы. В качестве оснований для увольнения главы ЦБ может быть неисполнение обязанностей по защите и обеспечению устойчивости рубля, которые предусмотрены частью 2 статьи 75 Конституции России.

Инициатива также предусматривает расширение деятельности Центробанка. Ему предлагается поручить обеспечение темпов роста ВВП, реальной и номинальной зарплаты работников организаций, а также реальных доходов населения выше среднемировых показателей.

Кроме того, законопроект предусматривает введение парламентского контроля над исполнением Центробанком обязанностей. Предлагается, что он будет ежегодно представлять Госдуме отчет о проделанной работе.

«Введение персональной ответственности председателя Центрального банка Российской Федерации <…> является необходимым шагом в условиях значительного ослабления рубля», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы инициативы указали на то, что курс российской валюты по отношению к доллару США в начале 2022 года составлял около 76,5 рубля за доллар, а к ноябрю превысил 114 рублей. Такая девальвация ведёт к росту инфляции, которая в октябре 2024 года достигла 8,5%, что значительно превышает целевой показатель в 4%, установленный Центробанком. Депутаты считают, что введение персональной ответственности главы ЦБ поможет укрепить рубль и повысить эффективность монетарной политики.

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