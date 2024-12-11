Екатеринбург, 11 декабря, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Второй «Форум добровольцев» пройдёт в городе Чебаркуль Челябинской области 20 февраля 2025 года. Об этом 11 декабря сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, участник программы «Время героев» Артём Жога.

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«Первый форум показал впечатляющие масштабы волонтёрского движения в Уральском федеральном округе. Отклик людей получился небывалый. По результатам стало понятно, что подходы к работе необходимо обновлять», — написал он в Telegram-канале.

Жога уточнил, что нужен более системный, сбалансированный подход, разделение общего потока деятельности волонтёров на направления.

По его словам, на первой встрече многое не упомянули, а каким-то вещам, наоборот, уделили неоправданно много внимания.

Полпред президента рассказал, что на форуме в феврале волонтёров разделят по трём направлениям деятельности: меры поддержки и гранты для гражданских активистов; реабилитация и ресоциализация участников специальной военной операции; организация и логистика гуманитарной помощи.

«Такой подход позволит найти общие решения на системные проблемы и дать импульс развитию волонтерского движения. Регистрация на форум уже началась и продлится до 15 января 2025 года», — сообщил он.

Первый «Форум добровольцев» прошёл 1 ноября в Верхней Пышме в Свердловской области.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» выступил президент России Владимир Путин. Он призвал никогда не забывать о волонтёрах, погибших в Курской области, и поддерживать их семьи.

В декабре 2023 года Путин назвал волонтёров, участников спецоперации, педагогов и медиков опорой страны. Президент отметил, что фронту и мирным жителям помогают тысячи волонтёров. Кроме того, он подчёркивал, что на освобождённых исторических территориях также есть много смелых людей.

Глава государства также выразил согласие с необходимостью уравнять в правах всех волонтёров страны, в том числе представителей новых регионов, принимающих участие в специальной военной операции в рамках волонтёрской деятельности.