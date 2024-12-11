Москва, 11 декабря, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В начале декабря на экраны вышли 9-я и 10-я серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой». Финальные серии повествуют о том, как сила духа передаётся через поколения, как женщины Луганской области противостоят украинскому неофашизму.

Кадр из 10 серии документального проекта «Неновые регионы: Дорога домой»

Героиней девятой серии стала риелтор Наталья Шевченко. Её связь с Донбассом — это история её семьи, история неравнодушия и желания помочь делом тем, кто стойко сражается уже 10 лет за право говорить на русском языке и быть частью Русского мира.

«Как риэлтор с успешной практикой стала волонтёром, которому не страшны обстрелы и дроны, как появилась мысль сесть в машину и самостоятельно отвезти собранные вещи ребятам на СВО, как группа соратников в мессенджере выросла до сотен неравнодушных граждан и стала дружной семьей — про это девятая серия. Эта возможность проехать дорогами волонтеров, дорогой добра, которая связывает нас и суровых парней, которые сражаются за нас и наше будущее», — отмечает Донецкое агентство новостей, которое вместе с Луганским информационным центром, Херсонским агентством новостей и Запорожским агентством новостей, принимало участие в создании сериала.

В десятой серии «Неновые регионы: дорога домой», героиней стала Ольга Ускова. Она из шахтёрского города Лутугино под Луганском. Закончив школу в родном городе, она училась в Киеве, а через несколько лет встретила Русскую весну уже в Крыму. Переживания за родных, которые попали на передний край перемен, как она сама отмечает, сделали её семью ещё крепче.

«Её история стала настоящий подтверждением, что сила духа передается через поколения. От упорства в детской музыкальной школе до воли противостоять агрессии под обстрелами «евроукраинцев». Это решительная уверенность, что Донбасс будет дома, в России, несмотря на все потери и трудности», — отметили создатели сериала.

Как передавало ИА Регнум, героями сериала «Неновые регионы: дорога домой» становятся люди, чья история переплелась с Донбассом и Новороссией. 14 ноября вышла серия о кемеровском журналисте Анатолии Болдыреве, который родился в Горловке, уехал оттуда в 2000-х, но после начала спецоперации вернулся в ДНР.

26 ноября вышла шестая серия, главным героем которой стал байкер, староста храма, помощник депутата из Ленинградской области Игорь Шалонин, который в 2022 году в возрасте 53 лет отправился в зону проведения специальной военной операции вместо своего сына.