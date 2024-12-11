Хинштейн: жители Курской области «истосковались по нормальному общению»
Курск, 11 декабря, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Объезд пунктов временного размещения в Курской области показал, что люди истосковались по нормальному человеческому общению. Об этом 11 декабря заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Я уже начал объезжать пункты временного размещения, также буду ходить по улицам, выезжать в районы. Везде стараюсь действовать без предупреждения, чтобы никто из чиновников не успел подготовиться», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».
Также в планах руководителя региона на текущей неделе провести первую прямую линию. Он отметил, что уже начали поступать обращения к ней. Их анализ позволит оценить текущую ситуацию в Курской области.
Врио губернатора подчеркнул, что намерен выстраивать диалог с жителями региона как онлайн, так и офлайн. По его словам, количество обращений, поступивших за первые дни, исчисляется тысячами, поэтому на все ответить нет возможности, но алгоритм взаимодействия будет настраиваться.
Такой вал обращений и жалоб свидетельствует об отсутствии должной коммуникации между курскими властями всех уровней и жителями, чего быть, конечно же, не должно. Уже дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.
Как сообщало ИА Регнум, Хинштейн 8 декабря заявил о необходимости кардинально изменить систему оказания помощи жителям региона, дома которых пострадали от ударов со стороны ВСУ. Оказывать её нужно незамедлительно, особенно в период морозов, подчеркнул он.
На следующий день врио главы Курской области заявил, что никакого снисхождения к коррупционерам не будет. По его словам, региональное правительство готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия в расследовании уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах области.
11 декабря руководитель региона отметил, что никто из чиновников в Курской области, чувствующих за собой «какие-то грехи», ещё «не покаялся». Хинштейн добавил, что ещё не сформировал впечатления о сотрудниках областного правительства после первой планёрки, на которой они молчали и слушали его.