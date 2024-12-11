Курск, 11 декабря, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Объезд пунктов временного размещения в Курской области показал, что люди истосковались по нормальному человеческому общению. Об этом 11 декабря заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сергей Булкин/ТАСС

«Я уже начал объезжать пункты временного размещения, также буду ходить по улицам, выезжать в районы. Везде стараюсь действовать без предупреждения, чтобы никто из чиновников не успел подготовиться», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

Также в планах руководителя региона на текущей неделе провести первую прямую линию. Он отметил, что уже начали поступать обращения к ней. Их анализ позволит оценить текущую ситуацию в Курской области.

Врио губернатора подчеркнул, что намерен выстраивать диалог с жителями региона как онлайн, так и офлайн. По его словам, количество обращений, поступивших за первые дни, исчисляется тысячами, поэтому на все ответить нет возможности, но алгоритм взаимодействия будет настраиваться.

Такой вал обращений и жалоб свидетельствует об отсутствии должной коммуникации между курскими властями всех уровней и жителями, чего быть, конечно же, не должно. Уже дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

Как сообщало ИА Регнум, Хинштейн 8 декабря заявил о необходимости кардинально изменить систему оказания помощи жителям региона, дома которых пострадали от ударов со стороны ВСУ. Оказывать её нужно незамедлительно, особенно в период морозов, подчеркнул он.

На следующий день врио главы Курской области заявил, что никакого снисхождения к коррупционерам не будет. По его словам, региональное правительство готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия в расследовании уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах области.

11 декабря руководитель региона отметил, что никто из чиновников в Курской области, чувствующих за собой «какие-то грехи», ещё «не покаялся». Хинштейн добавил, что ещё не сформировал впечатления о сотрудниках областного правительства после первой планёрки, на которой они молчали и слушали его.