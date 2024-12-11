Москва, 11 декабря, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул 165 млн рублей организаторам за отменённые концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По его данным, речь идёт о выступлениях в московских «Лужниках» и на петербургской «Газпром Арене», которые были запланированы на осень 2023 года, но не состоялись. Причём на тот момент музыкант уже получил авансы за них. Эти деньги Шнуров возвращать поначалу не хотел, но арбитражный апелляционный суд взыскал с него авансы в размере 140 млн рублей и проценты в 25 млн.

Глава корпорации PMI (Петербургская музыкальная индустрия) Евгений Финкельштейн подтвердил, что получил деньги, а его команда готова дальше работать с «Ленинградом».

Как передавало ИА Регнум 18 ноября, Международный коммерческий арбитражный суд постановил взыскать с солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманнаболее 635 тыс. евро (около 67 млн рублей) за отмену концерта в Твери в 2021 году.

Иск подала компания «Прайм маркетинг», которая утверждает, что с музыкантом заключался договор, по которому он обязался выступить в Твери на мероприятии «Макларин за родину». Выступление должно было продлиться 70 минут. Рокер отменил концерт, но выплаченные ему в качестве предоплаты денежные средства не вернул.

Кроме того, суд постановил дополнительно взыскать с артиста 2924 евро за пользование чужими деньгами в период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года, а также проценты за период с 28 апреля 2022 года до полного погашения долга по ключевой ставке Банка России.

Также лидер Rammstein обязан возместить истцу расходы на регистрационный и арбитражный сборы в размере 32 562 долларов.