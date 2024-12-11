Берн, 11 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу 2030 года, приуроченный к столетию турнира, пройдёт в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Испании, Португалии и Марокко. Решение было озвучено 11 декабря на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), проходившем в онлайн-формате.

AP/TASS/MICHAEL BUHOLZER

При этом звание основных хозяев турнира получат Испания, Португалия и Марокко. Их заявка была единственной на проведение турнира. Государства предложили 20 стадионов для матчей чемпионата мира, 11 из них расположены в Испании, шесть — в Марокко, три — в Португалии.

Решение об организации игр в Уругвае, Аргентине и Парагвае ФИФА приняла в честь празднования столетия турнира. Впервые он состоялся в 1930 году в Монтевидео.

Уругвай примет первый матч ЧМ-2030. В стране также пройдёт церемония, посвящённая столетию первого чемпионата мира. Аргентина, как вице-чемпион ЧМ-1930, и Парагвай на правах страны со штаб-квартирой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) также примут по одному матчу.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые участие в турнире примут 48 национальных сборных. Список стран — участниц жеребьёвки отборочного этапа турнира был опубликован 28 ноября. В него вошли 54 государства. Само мероприятие состоится 13 декабря в штаб‑квартире федерации в Цюрихе. Отборочный европейский турнир состоится с марта 2025 года по март 2026‑го.