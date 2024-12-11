Дамаск, 11 декабря, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Вооружённая толпа разорила могилу бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца Башара Асада, в городе Кардахе в провинции Латакия. Об этом 11 декабря сообщила газета Annahar.

Х/YaserAbdulrahim

«Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. <…> В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, там же была похоронена жена Хафеза Асада — Аниса Махлюф», — говорится в сообщении.

В соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила Хафеза Асада охвачена огнём, на других — вооружённые люди стоят вокруг неё внутри мавзолея.

Хафез Асад был президентом Сирии с 1971 по 2000 год.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря толпа снесла статую Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана, почти в 10 км от центра Дамаска.

8 декабря МИД РФ сообщил, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, дав поручение мирно передать власть. После этого он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря заявил, что решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял лично российский лидер Владимир Путин. Он добавил, что не знает, где сейчас находится экс-президент Сирии.

Агентство Bloomberg 11 декабря написало, что Асад покинул страну, улетев с одной из российских баз. Утверждалось, что сотрудники разведки России помогли политику покинуть страну, при этом транспондер самолёта, на котором политик поднялся в небо, был отключён, чтобы борт не смогли отслеживать. Официально эта информация никак не комментировалась.

Россия несколько лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, заявлял ранее президент РФ. При этом ещё в 2015 году глава государства отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».