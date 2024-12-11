Лозанна, Швейцария, 11 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался лишить тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука завоёванных на Украине титулов потому, что не смог определить ущерб украинскому футболу от его действий. Об этом говорится в решении CAS.

ФК «Зенит»/ТАСС Анатолий Тимощук

«Это были титулы, завоёванные апеллянтом на игровом поле много лет назад, без всякого вопросительного знака над ними. Они не подлежат лишению при данных обстоятельствах. Никаких обвинений или обстоятельств, связанных с завоеванием данных титулов, не было», — говорится в решении.

Также в суде отметили, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не доказала, что её репутация была подорвана из-за действий или бездействия Тимощука в конкретный период времени.

По поводу лицензии тренера в CAS сообщили, что Тимощук фактически не терял её из-за отсутствия соответствующих шагов со стороны УАФ, а потом получил лицензию в России.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре CAS удовлетворил апелляцию Тимощука на решение УАФ о лишении его тренерской лицензии и всех завоёванных на Украине титулов.

11 марта 2022 года УАФ заявила, что лишила Тимощука тренерской лицензии категории PRO, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве украинского футболиста. Ранее в составе донецкого «Шахтера» он трижды становился чемпионом Украины, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также бывший футболист является заслуженным мастером спорта Украины.

Поводом для лишения трофеев и лицензии были названы переход Тимощука и его дальнейшая работа в «Зените», в котором он выступал в качестве футболиста с 2007 года, а в 2017 году вошёл в тренерский штаб. В Киеве Тимощука подвергли резкой критике за отказ осудить специальную военную операцию и покинуть Россию.

В декабре 2022 года Тимощук впервые рассказал о своем отношении к СВО. По его мнению, «не всё однозначно» и он не чувствует разницы между жителями двух стран.