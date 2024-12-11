Москва, 11 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Врачи теперь смогут слушать сердце и легкие пациента дистанционно благодаря умному электронному стетоскопу «Сбера». Устройство предназначено для дистанционной диагностики и мониторинга здоровья. Умный стетоскоп был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Пресс-служба Сбера На конференции AI Journey показали новый умный стетоскоп «Сбера»

Устройство вывела на рынок медицинская компания «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья «Сбера»), чтобы помочь пациентам и сделать удаленную консультацию врача более эффективной и информативной.

Пресс-служба Сбера На конференции AI Journey показали новый умный стетоскоп «Сбера»

Электронный стетоскоп представляет собой компактный переносной прибор для проведения дистанционной диагностики врачом. С помощью устройства можно сделать аудиозапись дыхания, сердечных тонов и поделиться ею с врачом в мобильном приложении в рамках онлайн-консультации. Стетоскоп оснащен функцией Bluetooth, которая обеспечивает беспроводную передачу данных.

Пресс-служба Сбера На конференции AI Journey показали новый умный стетоскоп «Сбера»

Удаленная консультация с использованием электронного стетоскопа предоставляет пациентам возможность, не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми.