Вашингтон, 11 декабря, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен в день вступления в должность, 20 января 2025 года, издать более 25 указов и директив. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило агентство ReutersReuters со ссылкой на источники.

White House/via Globallookpress.com

«В первый день своего пребывания в должности, 20 января, Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам — от иммиграции до энергетики», — говорится в материале.

По информации издания, будущий американский лидер заявил своей команде, что намерен произвести фурор, издав множество указов за меньшие сроки, чем во время своего первого президентского срока.

«Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп с первого дня воспользуется своей исполнительной властью, чтобы выполнить обещания, которые он дал им в ходе предвыборной кампании», — заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос о планах избранного президента.

Ожидается, что указы первого дня президентства Трампа будут в основном сосредоточены на ужесточении миграционной политики США с целью предотвращения новых витков миграционного кризиса в южных районах страны, у границы с Мексикой. Так, некоторые акты могут предусматривать предоставление полномочий миграционного ведомства США на арест ранее не судимых мигрантов, укрепление приграничной зоны и возобновление строительства стены вдоль границы.

Республиканец также обещал предпринять попытку положить конец традиции предоставления гражданства США по праву рождения вне зависимости от иммиграционного статуса родителей.

Также Трамп может принять меры по увеличению добычи энергоресурсов.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что Канада могла бы войти в состав США в качестве нового штата в том случае, если руководству страны не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

25 ноября Трамп заявил о планах ввести пошлины в размере 25% на все поставляемые в США товары из Мексики и Канады, аргументировав своё решение невиданным ранее уровнем преступности и наркотрафика. Также политик заявил о готовности наложить дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая из-за того, что в США якобы поступает в больших объёмах контрабанда наркотиков из азиатской страны, в том числе через Мексику.