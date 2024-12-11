Москва, 11 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В России число пользователей госуслугами в электронном виде приблизилось к общей численности населения. Об этом 11 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий. У нас [в стране] где-то свыше 130 миллионов пользователей, как ни странно. То есть это приближается к количеству граждан Российской Федерации. Это очень большой процент», — сказал глава государства на Международной конференции по искусственном интеллекту AI Journey 2024.

По его словам, РФ стала одним из мировых лидеров по оказанию госуслуг с помощью новых технологий. Использование информационных технологий в государственном управлении в России набирает оборот. В целом по стране хороший результат, добавил Путин. Около 200 видов услуг оказывается органами власти в электронном виде. Российский лидер отметил необходимость двигаться вперёд в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре на портале «Госуслуги» были запущены новые сервисы «Жизненная ситуация», которые предназначены для восстановления и замены документов. Граждане смогут восстановить паспорт РФ, если он был утерян, испорчен или же украден, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, включая международное, пенсионные документы и документы об образовании.