Москва, 12 декабря, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность будет использовать тему заморозки российских активов как один из рычагов давления в рамках будущих переговоров с Россией. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Alex Brandon/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

11 декабря газета The New York Times написала, что Трамп может разморозить заблокированные активы России и сократить помощь Киеву от Вашингтона.

«Трамп отлично понимает, что ситуация на фронте сейчас складывается не лучшим образом для киевского режима. Россия наступает, у Украины колоссальные потери. И очевидно, что на РФ сложно оказывать «военное» давление. И к тому же Трамп собирается сокращать любые военные транши. Вооружений осталось в западных арсеналах не так много, которое можно было бы поставить Украине, чтобы как-то улучшить ситуацию для Киева на поле боя», — рассказал политолог.

Переговорная позиция России действительно сильная и прочная, указал Дудаков. Соответственно, Трамп будет пытаться компенсировать военную мощь России и предлагать часть или полностью замороженные активы ЦБ РФ в обмен на те или иные уступки с российской стороны, считает эксперт.

«На территории США находится не так много российских замороженных государственных активов, около 7−8 млрд долларов. Это очень небольшая часть от общего количества замороженных активов в 300 млрд долларов, львиная доля которых находится в Европейском союзе. В основном они хранятся либо в Бельгии, либо во Франции и Германии, либо в некоторых других странах Европы», — добавил американист.

У Трампа возникнут сложности, если он захочет разблокировать эти деньги, потому что придётся договариваться с европейцами. Хотя и Европа зависима от позиций США, но у власти там находятся такие ястребы, с которыми Трампу будет нелегко вести переговоры, и они не готовы оперативно отдавать российские активы, отметил Дудаков.

«Даже если Трампу удастся разморозить российские активы в США и передать их России, но это не гарантирует того, что активы ЦБ РФ в Европе, где львиная доля их находится, будут точно так же быстро разморожены и переданы России. Это будет процесс длительный, в рамках переговорного трека», — добавил Дудаков.

Ранее, 11 декабря, новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что от замороженных Европейским союзом активов России едва ли «что-то останется». По её словам, Россия имеет законное право на замороженные Западом после начала спецоперации активы, однако ЕС намерен использовать эти средства на Украину.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил 5 декабря, что Россия в ответ на действия Запада с её замороженными активами использует доходы от активов этих стран, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что попытки Запада изъять замороженные российские активы являются воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, однако, несмотря на всё крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.