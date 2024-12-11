Москва, 11 декабря, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Для России является важным поддерживать значение русского языка как языка для общения всех народов страны. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

РИА Новости/Виталий Аньков

«У нас здесь очень важно… в данном случае, в нашем случае… поддерживать значение русского языка как языка государственного, как языка общения всех народов Российской Федерации», — заявил глава государства.

Путин напомнил, что на территории России проживает 190 этносов и поэтому в стране присутствует большое количество языков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 ноября поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере. Президент РФ подчеркнул, что принятый в 1991 году закон о языках народов России нуждается в переработке. Поддержка русского языка и его популяризация во всём мире является первостепенной ролью, добавил он.

Глава государства также указал на то, что сейчас РФ укрепляет свои позиции в мире, и потому интерес к русскому языку растёт. Он добавил, что Россия на линии фронта бьётся за сохранение своих ценностей и русского языка.