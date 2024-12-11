Москва, 11 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Искусственный интеллект не должен заменить учителей, но в будущем эта грань может стереться. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я считаю это очень важным. Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен», — сказал президент на Международной конференции по искусственном интеллекту AI Journey 2024.

Он не исключил, что время, когда грань сотрётся, настанет весьма скоро

Глава государства добавил, что возможности ИИ позволяют решить задачу с обеспечением равного для всех доступа к образованию. По его словам, очень важно обеспечить людям, желающим получать образования, обучаться, где бы они не находились.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Путин отметил, что развитие технологий искусственного интеллекта говорит о наступающей революции в инженерном деле и других сферах. Российский лидер также указал на то, что в настоящее время ИИ стал способен анализировать даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, в результате чего появились качественно новые возможности для робототехники и беспилотных систем.