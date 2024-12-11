Москва, 11 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Тяжелораненый боец, которого, рискуя жизнью, оперировал военный хирург с позывным Кастет, в настоящее время проходит реабилитацию. Выживший военный — Артём только после рассказа о подвиге врача президенту России Владимиру Путину узнал подробности своего спасения. После операции мужчина ещё две недели провёл без сознания. Он даже не знал, что медик извлёк из его тела фрагмент дрона, который, как думали во время операции, мог сдетонировать. Об этом он рассказал ИА Регнум.

ИА Регнум

30-летний Артём из Подмосковья был тяжело ранен 29 мая в результате атаки украинского FPV-дрона. Бойца оперативно доставили в один из госпиталей Белгородской области.

«Я был мобилизован в 2022 году, за это время это моё первое серьёзное ранение. Дрон прилетел в живот, это видели сослуживцы из моего батальона, они бросились на помощь. Уже минут через 10 стали накладывать повязки и повезли к медикам. Двое из тех, кто мне помогал, уже погибли, к сожалению», — рассказал мужчина.

Когда Артёма доставили в госпиталь, он находился в бессознательном состоянии, поэтому не помнит ничего, что происходило с ним дальше.

ИА Регнум

«Ранение было очень серьёзное, мне сказали, что я много крови потерял. В госпиталь меня уже привезли почти без сознания, я не помню ничего, что там происходило. Я пришёл в себя только спустя две недели после операции. В Белгородской области я всего один день провёл, после операции меня сразу же перевезли», — объяснил Артём.

О своём чудесном спасении боец узнал от журналистов ИА Регнум. Узнав о том, кому обязан своим спасением, мужчина попросил передать хирургу слова благодарности.

«Я не знаю, что принято говорить в таких случаях. Просто огромная благодарность, что спасли мне жизнь. К сожалению, я совсем не помню даже лица его. Я после ранения 3 часа был в сознании, видел, что нога на коже висит, рука на коже висит, думал, что уже не выживу. Спасибо от всего сердца!» — поблагодарил военный.

Сейчас Артём находится в госпитале, ему предстоит долгая реабилитация после ранения.

«Ещё год примерно я буду реабилитироваться, потом — протезироваться. Чувствую себя хорошо», — поделился мужчина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с тяжёлыми повреждениями бойца доставили в один из госпиталей Белгородской области. Врачи срочно начали операцию, в процессе выяснилось, что в теле пострадавшего застряла часть дрона, похожая на взрыватель. Несмотря на возможные риски, хирург не стал дожидаться сапёров — на счету была каждая секунда, — он попросил коллег покинуть операционную и в одиночку продолжил операцию, чтобы спасти пациента. Он извлёк потенциально опасный предмет. К счастью, он оказался лишь осколком.

Об этом случае стало известно благодаря коллеге врача, который рассказал об этом члену Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марине Ахмедовой. 10 декабря главный редактор ИА Регнум поведала о героизме военного хирурга президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил представить медика к награде. Позже врач рассказал об операции от первого лица.