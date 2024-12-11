Москва, 11 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Россия внедряет возможности умных городов, Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере. Об этом 11 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Что касается умных городов, мы действительно в нашей стране внедряем все эти возможности, и Москва является одним из мировых лидеров. Это было и в прошлом году, и в этом году движение вперёд продолжается», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва развивается и является одним из лучших мегаполисов мира, там есть что показать и есть возможность приглашать партнёров и друзей для работы.

«Это, конечно, безусловно, является очень привлекательным местом для инвестиций причём в самых разных областях и в сфере высоких технологий, и в сфере промышленности и в сфере науки и образования», — подчеркнул президент.

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