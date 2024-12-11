Москва, 11 декабря, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Минпросвещения и Рособрнадзор приказом утвердили расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В соответствии с ним основной период ОГЭ стартует 21 и 22 мая испытаниями по иностранным языкам. 26 мая пройдут экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии; 29 мая состоятся испытания по географии, истории, физике и химии; 3 июня — по математике. 6 июня ученики сдадут географию, информатику и обществознание; 9 июня — русский язык; 16 июня — биологию, информатику, литературу и физику.

Сдать ОГЭ досрочно можно будет с 22 апреля, в этот день сдаётся математика. 25 апреля пройдёт экзамен по русскому языку; 29 апреля — по информатике, литературе, обществознанию и химии. 6 мая можно будет досрочно сдать биологию, географию, иностранные языки, историю и физику.

Основной период ЕГЭ начнётся 23 мая экзаменами по истории, литературе и химии, 27 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 30 мая — по русскому языку, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня состоятся испытания по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), 10–11 июня — по иностранным языкам (устная часть) и информатике.

Досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта с экзаменов по географии и литературе, 25 марта пройдёт экзамен по русскому языку, 28 марта — по математике базового и профильного уровней, 1 апреля — по биологии, иностранному языку (письменная часть) и физике, 4 апреля — по иностранному языку (устная часть); 8 апреля — по информатике и обществознанию; 11 апреля — по истории и химии.

Пересдача госэкзамена пройдёт 3 и 4 июля.

Все испытания будут начинаться в десять утра по местному времени.

30 октября Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Проект предусматривал возможность предоставить желающим поступить в вуз альтернативу в виде госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Эту инициативу не поддержало в том числе и российское правительство.