Москва, 11 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Утром 11 декабря киевский режим ударил по российскому Таганрогу шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны России.

ZUMA Press Wire/TASS

Две ракеты были сбиты боевым расчётом «Панцирей», остальные ракеты отклонены средствами РЭБ, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«В результате падения фрагментов ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по аэродрому Таганрог, есть пострадавшие среди личного состава», — подчеркнули в Минобороны.

Разрушений при этом нет, осколками посекло два здания на технической территории аэродрома.

Минобороны подчеркнуло, что удар американскими баллистическими ракетами не останется без ответа.

Российское военное ведомство ранее подчёркивало, что к ударам ВСУ такими ракетами, как ATACMS, причастны и США, которые поставили ракеты ВСУ. В ведомстве добавили, что все полётные задания в американские ракеты вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки США. ВСУ не могут сами запускать такие высокотехнологичные ракеты.

ВСУ не впервые применяют западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Уже были попытки атаковать Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». 21 ноября ВС России нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

28 ноября президент России Владимир Путин отметил, что удары дальнобойным оружием Запада по её территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по российской территории есть, но на это обязательно будет ответ, подчеркнул он.