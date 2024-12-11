Ставрополь, 11 декабря, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Ещё троим участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговоры. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

AP/TASS

«В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Темирлан Алюков, Абдула Абдулаев, Иса Иразиев в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества», — говорится в сообщении ведомства.

Фигуранты получили наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 8 лет и 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александровский районный суд Ставропольского края приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам от 8 до 9 лет колонии.

Президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы организовали агентуры спецслужб Запада. Глава государства добавил, что их организовали через соцсети, в том числе с Украины.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля рассказал, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся под стражей. По его словам, ещё 1200 человек из числа хулиганов привлекли к административной ответственности.

23 августа был вынесен первый приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Пятерых фигурантов уголовного дела приговорили на сроки лишения свободы от шести лет и четырёх месяцев до девяти лет. Всех обвиняемых признали виновными по части 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»), а ещё одного — также по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).