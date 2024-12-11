Москва, 11 декабря, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России точечными ударами уничтожают резервы украинских формирований в районе Купянска. Об этом 11 декабря заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

РИА Новости/Станислав Красильников

По его словам, командование украинской армии пытается подтянуть к городу резервы из числа насильно мобилизованных в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ», — процитировало его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Ганчев заявил, что армия России ведёт наступление на купянском и боровском направлениях, а также в северной части Харьковской области. По его словам, российские военные также сдерживают контратаки ВСУ, пытающихся подтягивать резервы.

Глава российской администрации Харьковской области 27 ноября рассказал, что на купянском направлении замечены наёмники из стран Запада, также Киев бросает на штурм неподготовленных лиц из числа мобилизованных на улицах. Он добавил, что высокопоставленные украинские офицеры занимаются мародёрством в населенных пунктах, отправляя награбленное своим семьям на Западную Украину.