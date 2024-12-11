Москва, 11 декабря, 2024, 17:41 — ИА Регнум. На международной конференции AI Journey «Сбер» представил новое носимое устройство — умное кольцо Sber. Его назначение — помочь пользователям построить образ жизни так, чтобы надолго сохранить здоровье и продуктивность. За разработку носимого девайса отвечает команда компании-партнёра «Сбера» SberDevices.

Пресс-служба Сбера

Устройство интегрировано с искусственным интеллектом от «Сбера» — нейросетевой моделью GigaChat MAX. Нейросеть ведет содержательный диалог с владельцем кольца и дает ему персональные рекомендации, исходя из глубинных знаний в различных областях, в том числе связанных с медициной.

Умное кольцо воплощает человекоцентричную стратегию «Сбера» как самый персонализированный и внимательный личный AI-помощник.

Разработчики выбрали именно форму кольца, так как именно это устройство отличается высокой точностью сбора данных. Оно обеспечивает наиболее плотное прилегание к коже в сравнении с часами или браслетами. Кроме того, именно на пальцах сосуды расположены ближе всего к коже.

При создании девайса использовались сверхпрочные, износостойкие и гипоаллергенные материалы. Умное кольцо Sber весит пять граммов, работает до семи дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях: матовый серый и матовый чёрный, серый или чёрный хром.

Датчики кольца фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. А встроенные алгоритмы анализируют их и интерпретируют в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности.

Разработчики умного кольца Sber предлагают ориентироваться в первую очередь на такие метрики, как качество сна и ресурс. Сон в алгоритмической системе девайса выступает важнейшим из показателей, влияющих на здоровье и качество жизни. А ресурс становится совокупной интерпретацией всех показателей, которая оценивает способность организма восстанавливаться после нагрузок, быть продуктивным и устойчивым к стрессам.

Владелец умного кольца Sber получает развёрнутую информацию о состоянии своего организма в удобном мобильном приложении, а искусственный интеллект GigaChat MAX может давать персонализированные рекомендации для коррекции образа жизни и улучшения самочувствия.

Для разработки алгоритмов было проведено более сотни исследований на профессиональном медицинском оборудовании с участием ведущих экспертов в сомнологии и физиологии. В результате, например, компактные датчики кольца в связке с алгоритмами измеряют продолжительность и качество сна с той достоверностью, на которую можно ориентироваться при коррекции образа жизни.

Искусственный интеллект GigaChat, лежащий в основе рекомендательной системы умного кольца, был дообучен на медицинских данных и в 2024 году сдал экзамен по специальности «лечебное дело». Результат — владелец устройства получает корректную информацию о состоянии своего организма и на её основе может менять свои привычки и режим, чтобы увеличивать ресурс, быть здоровым и продуктивным.

Умное кольцо Sber станет доступно к покупке в начале 2025 года.