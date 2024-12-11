Москва, 11 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на первый день международной конференции AI Journey. Там он осмотрел выставку и умные устройства, которые выпускает «Сбер».

Пресс-служба Сбера

Президенту показали умное кольцо для дистанционного сбора биометрических данных для их интерпретации с помощью нейросети GigaChat. Сотрудник «Сбера» наглядно продемонстрировал, как устройство может показывать уровень стресса.

Также глава «Сбера» Герман Греф рассказал об умной камере, которая позволяет отслеживать состояние организма.

Владимир Путин выступит перед участниками конференции, а после примет участие в панельной дискуссии.

AI Journey — крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.

Конференция, которая пройдёт в Москве 11–13 декабря, завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе конференции подведут итоги открытого отбора научных статей AIJ Science.