Краснодар, 11 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Прикубанский районный суд Краснодара отказал в аресте школьника, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара. Об этом 11 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

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«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что ему запрещено выходить из жилого помещения с 21:00 до 08:00, покидать пределы региона, общаться с проходящими по уголовному делу лицами, ходить в школу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, находиться в местах массового скопления людей, посещать увеселительные заведения.

В пресс-службе добавили, что по первому требованию следователя и суда подозреваемый обязан явиться по вызову. При нарушении ограничений мера пресечения может быть заменена на более строгую.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря один из учеников школы в Краснодаре в ходе конфликта в здании образовательного учреждения нанёс ножевые ранения другим учащимся.

В результате нападения пострадали пять школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Двое из них получили лёгкие ранения, остальные — травмы. Раненые были госпитализированы, им оказали необходимую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение.

Прокуратура региона начала проверку. Нападавший был задержан. Следствие просило суд об аресте подростка.

Осведомлённый источник «РИА Новости» ранее проинформировал, что школьник, напавший с ножом на сверстников, перед этим обижал девочку. Попытка двух подростков защитить её и стала причиной конфликта, отмечалось в сообщении.