Вашингтон, 11 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Руководство НАТО может вести цели по числу производимых блоком вооружений, что может потребовать роста расходов на эти цели у каждой из стран — членов альянса до 3% ВВП. Об этом 11 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«НАТО собирается определить конкретные задачи относительно того, сколько ещё страны должны произвести танков, самолётов и других систем вооружений. Это может потребовать роста оборонных расходов минимум до 3% от их ВВП», — говорится в публикации.

По словам источника, приоритетом в этом вопросе будет увеличение количества средств противовоздушной обороны, наступательных вооружений и сил ядерного сдерживания.

Авторы инициативы рассчитывают, что главы минобороны и МИД стран — членов альянса согласуют новые требования до саммита блока в Гааге, запланированного на конец июня 2025 года. При этом они признали, что этого будет сложно добиться.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря избранный президент Дональд Трамп назвал ключевым условием дальнейшего участия США в НАТО выполнение союзниками своих финансовых обязательств. Он добавил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство сохранить членство своей страны в альянсе.

Новый генсек НАТО Марк Рютте 1 октября в ходе своего вступления в должность назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. По его словам, блок также уделит внимание ситуации в Ливане.

Президент РФ Владимир Путин в марте назвал бредом заявления о том, что Москва якобы собирается развязать войну с НАТО. Глава государства также указал на то, что затраты США на оборону более чем в 10 раз превышают аналогичные расходы России.

В сентябре Путин отмечал, что США и их сателлиты продолжают агрессивную политику и наращивают силы у границ России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом якобы существующей российской угрозы и необходимости сдерживать Китай. России нужно быть готовой к любому варианту развития событий, чтобы отразить агрессию альянса, добавил российский лидер.