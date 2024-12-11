Белгород, 11 декабря, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Прокурор запросил 21 год колонии экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук по обвинению в содействии террористической деятельности. Об этом стало известно в среду, 11 декабря, на прениях сторон во втором Западном окружном военном суде.

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«Прошу признать Шинкарук виновной и назначить ей наказание в виде 21 года колонии со штрафом 3 млн рублей и ограничением свободы на два года», — сказал прокурор.

По данным следствия, Шинкарук и её сообщник Александр Холодков передали неустановленным преступникам денежные средства в размере около 500 тыс. рублей для подготовки теракта, а также закладывали в тайники взрывчатые вещества.

«Они использовали мессенджеры Signal и Telegram для связи с кураторами с Украины. Следуя их указаниям, Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и денежные средства, необходимые для осуществления террористического акта», — добавило обвинение.

Холодкову прокурор запросил наказание в виде 22 лет колонии и 4,5 млн рублей штрафа.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»), ч. 3 ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой»), ч. 2 ст. 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору»), ст. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 223.1 («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») УК РФ. Оба фигуранта не признали свою вину.

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